شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«الأسماء».. عقوبات أمريكية تستهدف مصادر تمويل «حماس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكد نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت فرض حزمة ثانية من العقوبات على «حماس» هذا الشهر، إضافة إلى فرض عقوبات على مصادر الدعم من قادة الحرس الثوري الإيراني، ونشرت الوزارة أسماء القادة الذين استهدفتهم حزمة العقوبات.

قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: «إن الإجراء يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس، والعمل مع شركائنا العالميين، لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي».

وأضاف: «لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة».

وبحسب الوزارة، يلعب الأفراد المستهدفون دوراً رئيسياً في التحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة على الحركة.

ونشر موقع الوزارة أسماء الجهات المستهدفة بالعقوبات التي تم إصدارها الجمعة، وكذلك أسباب وضعهم على القائمة ومن بينهم:

خالد القدومي ممثل لحركة حماس في إيران، ويعيش حالياً في طهران، يعمل كحلقة وصل بين حماس والحكومة الإيرانية.

علي مرشد شيرازي ومصطفى محمد خاني، وهما مسؤولان في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ويقومان بتدريب ومساعدة الجهاد الإسلامي وحماس وحزب الله.

علي أحمد فيضاللهي وهو قائد لواء «صابرين» للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني ومقيم في إيران، وأظهرت صور قائد اللواء في سوريا، وقدم التدريب لحماس وحزب الله.