شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك.. مشروع قانون جديد لحظر حرق المصحف والكتب المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الحكومة الدنماركية عدة مراجعات لمشروع قانون جديد، من شأنه أن يحظر حرق المصاحف والكتب الدينية المقدسة الأخرى في البلاد.

وأشارت وزارة العدل أن مشروع القانون يستهدف الآن التعامل غير اللائق مع النصوص ذات الأهمية الدينية الجوهرية للمجتمعات الدينية المعترف بها بالتحديد.

قانون حظر حرق المصحف في الدنمارك

وذكر وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، إن المقترح، الذي جرى تبنيه الآن، يأتي كرد فعل على تعليقات من نقابة ضباط الشرطة، ضمن مجموعات أخرى.

وذكر هوملجارد أن من المهم أن يكون مشروع القانون دقيقًا بأقصى قدر ممكن من أجل اتخاذ إجراء ضد أعمال السخرية، التي تهدف فحسب إلى بث الانقسام في البلاد، مع تعرض أمن الدنمارك والمواطنين الدنماركيين للخطر.

احتجاجات ضد حرق المصحف الشريف

وأعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يهان فيها دول وثقافات وديانات أخرى.

وكان حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات في الدول ذات الأغلبية المسلمة، كما واجهت الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.