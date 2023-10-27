المتحدث العسكري المصري: سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار بجانب مستشفى طابا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات

قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، إن اليوم الجمعة الموافق 27/10/2023 شهد سقوط احدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار احد المباني بجانب مستشفى طابا.

وأضاف المتحدث العسكري عبر الصفحة الرسمية الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحادث أسفر الحادث عن اصابات طفيفة لعدد 6 فرد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقي الاسعافات اللازمة، والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.