إسرائيل تؤكد وجود 229 أسيرًا في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن عدد جديد للمحتجزين من قبل حركة حماس منذ السابع من أكتوبر داخل قطاع غزة، بينما تتزايد الضغوط في الداخل الإسرائيلي مطالبة بالحفاظ على سلامة الأسرى.

فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن عدد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة يبلغ 229 شخصاً على الأقل.

وقال هاغاري في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إن "لدى القوات المسلحة الإسرائيلية معلومات عن وجود 229 رهينة محتجزين في قطاع غزة، وتم إبلاغ عائلاتهم".

هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، عن 224 رهينة في القطاع.

كما أعلن أمس أن عدد القتلى بين القوات الإسرائيلية بلغ 309 حتى الآن.

وشدد على أن "تنفيذ عمليات برية بقطاع غزة مستمر، بهدف جمع المعلومات على الأرض، لمعرفة أماكن المختطفين وجمع معلومات استخبارية تقود إليهم"، وفق تعبيره.

في موازاة ذلك تتخوف الإدارة الأميركية من إمكانية إلحاق الضرر بالأسرى، فضلاً عن عدد من المواطنين الأجانب العالقين جنوب القطاع، إذا ما غزت القوات الإسرائيلية غزة القابعة منذ 3 أسابيع تحت الغارات الجوية العنيفة.

يذكر أن الصراع الذي تفجر في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بعد أن تسلل المئات من مقاتلي حماس إلى مستوطنات إسرائيلية من غزة، في هجوم غير مسبوق ردت عليه إسرائيل بقصف جوي ومدفعي عنيف على القطاع، أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 7 آلاف فلسطين.

وفي الجانب الإسرائيلي، قتل 1400 شخص معظمهم سقط في اليوم الأول من الهجوم.



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