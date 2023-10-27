الخارجية الفلسطينية تستنكر الفشل الدولي في تأمين دخول الاحتياجات الإنسانية إلى غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، الفشل الدولي في تأمين دخول جميع الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة المنكوب.

وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - استمرار العدوان الإسرائيلي المدمر على الشعب الفلسطيني لليوم الـ21 على التوالي، بما يخلفه من شهداء وجرحى وتدمير هائل وغير مسبوق في القطاع، وتعميق وتوسيع الكارثة الإنسانية في صفوف المواطنين المدنيين من تشريد وتجويع ونزوح تحت قصف الطائرات المدمر.

ونددت الوزارة بجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحين في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والقوانين الاستعمارية العنصرية التي تسهل قتل الفلسطينيين وتضيق الخناق عليهم، وتزيد العقوبات الجماعية بحقهم لدفعهم نحو الهجرة وترك أوطانهم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان واحتياجات وحقوق المدنيين في ظل العدوان.. مؤكدة مُجددًا أن المطلوب هو الوقف الفوري للعدوان، وكف يد الاحتلال الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني وحقوقه.



لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: