جيش الاحتلال: حماس تحتجز 229 أسيرًا على الأقل في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عدد من الأشخاص الإضافيين يعتقد أن حركة "حماس" تحتجزهم كأسرى في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانييل هاجاري، إنه تم إخطار عائلات 229 أسير حتى اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن الأسير الأصغر يبلغ من العمر تسعة أشهر، والرهينة الأكبر سنا يبلغ من العمر 85 عامًا.

ووفق جيش الاحتلال الإسرائيلي، لا يشمل ذلك 4 أسرى سيدات أفرجت عنهن حماس التي تحكم قطاع غزة.

كانت حماس قد شنت في الـ7 من الشهر الجاري عملية "طوفان الأقصى " التي شملت قصفا صاروخيا واجتياحا بريا لمستوطنات إسرائيلية، واحتجاز أسرى تم اقتيادهم إلى قطاع غزة.