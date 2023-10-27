روسيا ترفض اتهام تل أبيب لها بدعم الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية الروسية، رفضها التام لاتهامها بدعم الإرهاب، وتشويه عملها لحل المهام الإنسانية.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم الجمعة، ردًا على اتهامات تل أبيب لها، بدعم الإرهاب على إثر زيارة وفد حركة "حماس"، "موقف موسكو ثابت لم يتغير، وتم تأكيده مرارًا وتكرارًا على كافة المستويات"

وتابعت "الشيء الرئيسي الآن هو وقف إطلاق النار في غزة، ووقف إراقة الدماء التي أصبح ضحاياها بالفعل الآلاف من الأبرياء"

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يرى الاتصالات مع جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط ضرورية بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "نحن مستمرون ونعتبر أنه من الضروري مواصلة اتصالاتنا مع جميع الأطراف، وبالطبع سنواصل حوارنا مع إسرائيل".

كما علق بيسكوف على زيارة ممثلي حركة حماس إلى موسكو، بأن الوفد ليس لديه أي برنامج أو اتصالات مع الكرملين، وكل الأمور تجري عبر وزارة الخارجية الروسية.

ويزور ممثلي حركة "حماس" موسكو حالياً، وأفاد الناطق باسم الخارجية الروسية بأن موسكو، خلال اجتماعها مع حماس، بحثت إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وصرحت حركة حماس بدورها، بأنها، خلال اللقاء مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد قدرت عالياً موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تجاه النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الروسية.