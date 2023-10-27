شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر تعليقا على حادث طابا: نثق تماما فى إجراءات الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ثقته التامة فى الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية بشأن حادثى نويبع وطابا ، داعيا إلى التريث والهدوء وعدم الانفعال حتى تنتهى جهات التحقيق المصرية من عملها، وعدم بث الشائعات أو الأخبار من مصادر مجهلة وغير معلومة، بهدف التشكيك وإثارة الرأى العام.

وقال كرم جبر إنه وفقا لما صدر عن مصدر مصرى مسئول فإن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد الذى تراه مناسبا، متابعا: "ونحن على ثقة تامة من معالجة هذا الموقف بقوة وحكمة، تنبع من الموقف الوطنى الصلب للرئيس عبدالفتاح السيسى من الأزمة فى الأيام الأخيرة، والذى يلقى تأييد وتفويض جموع المصريين".

وأشار إلى ضرورة الانتباه لمحاولات زج مصر فى صراع هو الأخطر فى المنطقة فى السنوات الأخيرة، متابعا: "ولا ننساق وراء ردود الأفعال الانفعالية وغير المدروسة، أثق تماما فى الدولة والرئيس والإمكانيات الهائلة للقوات المسلحة المصرية، القادرة على حماية الأمن القومى المصرى، ضد من تسول له نفسه المساس به،حفظ الله مصر وشعبها ، من الفتن ومؤامرات قوى الشر".