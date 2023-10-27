فياض أعطى توجيهاته للمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة بحسن إدارة الازمة بما يتلاءم مع أي مستجد

عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إجتماعا مع مديري المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة لا سيما مؤسسات المياه ومصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان ومنشآت النفط.

وناقش المجتمعون، خطط الطوارئ التي كلفت المؤسسات بوضعها في مواجهة أية ظروف إستثنائية على نحو يضمن إستدامة الخدمات ويحفظ سلامة البنى التحتية خاصة بما يتعلق بتأمين الاحتياطات اللازمة من الوقود لتشغيل القطاعات الحيوية وقطع الغيار الضرورية لصيانة الطوارئ على أن يبقى التنسيق في ما بين المؤسسات لتأمين استدامة الخدمات للبنانيين.

كما استمع الحاضرون الى توجيهات فياض فيما خص حسن إدارة الأزمة بما يتلاءم مع الظروف المستجدة والتكامل في ما بينها، وتقرر إبقاء الإجتماعات مفتوحة لمواجهة كافة الإحتمالات.