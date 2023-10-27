جدول رحلات "طيران الشرق الأوسط" للفترة الممتدة من 1 تشرين الثاني ولغاية 7 كانون الأول

أعلنت شركة "​طيران الشرق الأوسط​" - الخطوط الجوّيّة اللّبنانيّة، جدول رحلاتها للفترة الممتدّة من 1 تشرين الثّاني 2023 ولغاية 7 كانون الأوّل 2023". وأوضحت أنّ "سياسة مرونة التّذاكر (Flexible Ticketing Policy) ستُطبّق ابتداءً من يوم السّبت 21 تشرين الأوّل: • إعادة الحجز مجّانًا في المقصورة نفسها حتّى يوم الخميس 30 تشرين الثّاني 2023. • استرداد ثمن التّذاكر غير المستعملة دون غرامات. • أمّا بالنّسبة إلى حالات عدم الحضور (NoShow)، فلا تطبّق الإعفاءات".

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