الجيش: توقيف فلسطيني لتورطه في اشتباك مسلح داخل مخيم عين الحلوة

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 27 /10 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الفوار - صيدا الفلسطيني (ا.ع.) لمشاركته في الإشكال الذي وقع بتاريخ 26 /10 /2023 داخل مخيم عين الحلوة، وإطلاقه النار ما أدى إلى مقتل الفلسطيني (ا.م.) وتطوُّر الإشكال إلى اشتباك بين تنظيمين مسلحين".
وأكد المديرية، أن "التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".
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