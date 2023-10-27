تفقّد مدير العمليات في الجيش الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية

تفقّد مدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الجنوبية، حيث جال في مراكزها، واطّلع على "الإجراءات المتخذة في مواجهة الأخطار والتحديات نتيجة استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته".

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