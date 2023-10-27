الجيش الإسرائيلي: هناك وقود في المستشفيات في غزة و"حماس" تستخدمه لبناها التحتية

ادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "هناك وقودًا في المستشفيات في غزة و"حماس" تستخدمه لبناها التحتية".

ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "أسفل مستشفى الشفاء توجد أنفاق تستخدمه "حماس" كدرع واق"، مشيرًا إلى أنّ "حماس تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير".

وزعم هاغاري أنّ "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".