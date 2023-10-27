التقى وفد "حركة المقاومة الإسلامية- حماس" بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدّوليّة في الحركة موسى أبو مرزوق، نائب وزير الخارجيّة الإيرانيّة للشّؤون السّياسيّة علي باقري كني، في العاصمة الرّوسيّة موسكو.
وأوضحت الحركة في بيان، أنّ "الجانبين تباحثا في آخر تطوّرات معركة "طوفان الأقصى" البطوليّة، وحرب الإبادة الجماعيّة الّتي يشنّها الاحتلال الصّهيوني المدعوم غربيًّا ضدّ قطاع غزة".
وأشارت إلى أنّ "وفد الحركة أكّد حقّ الشعب الفلسطيني في الحرّيّة والاستقلال والعودة، وعلى الصمّود الأسطوري لشعبنا، وكذلك ثبات مقاتلي المقاومة وعزمهم على صدّ العدوان الصّهيوني- الغربي، وأنّ المقاومة الفلسطينية لا تدافع عن فلسطين فحسب، وإنّما عن الأمّة الإسلاميّة جمعاء؛ من خطر الكيان الصّهيوني والقوى الاستعماريّة الدّاعمة له".
ومن جانبه، شدّد باقري كني على "موقف إيران المبدئي والثّابت بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وحقّه في المقاومة بكلّ السّبل بما فيها المقاومة المسلّحة".
ضمّ وفد "حماس" كلًّا من عضو قيادة الحركة في غزة باسم نعيم، وممثّل الحركة لدى موسكو.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "حماس" التقى نائب وزير خارجية إيران بموسكو: المقاومة الفلسطينية تدافع عن الأمة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.