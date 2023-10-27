وفد من "حماس" التقى نائب وزير خارجية إيران بموسكو: المقاومة الفلسطينية تدافع عن الأمة الإسلامية

التقى وفد "حركة المقاومة الإسلامية- ​حماس​" بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدّوليّة في الحركة ​موسى أبو مرزوق​، نائب وزير الخارجيّة ال​إيران​يّة للشّؤون السّياسيّة ​علي باقري كني​، في العاصمة الرّوسيّة ​موسكو​.

وأوضحت الحركة في بيان، أنّ "الجانبين تباحثا في آخر تطوّرات معركة "طوفان الأقصى" البطوليّة، وحرب الإبادة الجماعيّة الّتي يشنّها الاحتلال الصّهيوني المدعوم غربيًّا ضدّ ​قطاع غزة​".

وأشارت إلى أنّ "وفد الحركة أكّد حقّ الشعب ال​فلسطين​ي في الحرّيّة والاستقلال والعودة، وعلى الصمّود الأسطوري لشعبنا، وكذلك ثبات مقاتلي المقاومة وعزمهم على صدّ العدوان الصّهيوني- الغربي، وأنّ ​المقاومة الفلسطينية​ لا تدافع عن فلسطين فحسب، وإنّما عن الأمّة الإسلاميّة جمعاء؛ من خطر الكيان الصّهيوني والقوى الاستعماريّة الدّاعمة له".

ومن جانبه، شدّد باقري كني على "موقف إيران المبدئي والثّابت بالوقوف إلى جانب ​القضية الفلسطينية​، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وحقّه في المقاومة بكلّ السّبل بما فيها المقاومة المسلّحة".

ضمّ وفد "حماس" كلًّا من عضو قيادة الحركة في غزة باسم نعيم، وممثّل الحركة لدى موسكو.