أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن "مصادر محلية وأمنية، أعلنت استهداف القاعدة العسكرية الأمريكية في حقل العمر شرق سوريا بـ 10 صواريخ عند الساعة 6:05 صباح اليوم، ردا على الهجوم الإرهابي الأميركي على مواقع قوات المقاومة في سوريا".
وبحسب الوكالة، أفادت هذه المصادر بأن "تفاجؤ وإرتباك القوات الأميركية جعلها تبعث برسالة مفادها أننا لا ننوي الاشتباك وفتح جبهة جديدة".
وكشفت أن "وزارة الدفاع الأميركية، زعمت صباح اليوم، أنها هاجمت نقاطاً تابعة لقوات إيرانية في سوريا ولم تنسق هذه الهجمات مع الكيان الصهيوني".
كانت هذه تفاصيل خبر "تسنيم" الإيرانية: القوات الأميركية بعثت رسالة مفادها أن واشنطن لا تنوي الاشتباك وفتح جبهة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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