شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل أثناء تفكيك روسيا شبكة «عملاء» أوكرانيّين في زابوريجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الجمعة، أنها فكّكت شبكة «عملاء» أوكرانيين، كانت تعمل في المنطقة التي تسيطر عليها روسيا من زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل أحدهم خلال هذه العملية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان، إنه وضع حدّاً لأنشطة ثلاث مجموعات كبيرة من العملاء الذين تم تنسيق عملهم من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لـ«جمع المعلومات وممارسة التأثير النفسي على سكان المنطقة».

واتُّهموا بتحريض السكان المحليين عبر إحدى وسائل الإعلام وقناة تيليغرام، على «جمع ونقل معلومات إليهم عن مواقع وتحرّكات العسكريين الروس والمعدّات العسكرية وغيرها من المعلومات».

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي: «اعتقلت عناصر الأمن مواطنين أوكرانيين وروساً متورّطين في هذه الأنشطة غير القانونية»، موضحاً أنّ أحد المشتبه فيهم «قاوم بالأسلحة وقُتل بالرصاص أثناء الرد».

وأصيب النائب الأوكراني السابق أوليغ تسارينوف، الذي عبر إلى الجانب الروسي في عام 2014، بجروح خطيرة، حسب ما أعلن مسؤول في الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا الجمعة.

وقال فلاديمير روغوف عبر تيليغرام: «إنّ حالة أوليغ خطيرة للغاية. وهو حالياً في العناية المركّزة».