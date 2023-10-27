انت الان تتابع خبر جوارديولا يعلق على ديربي السيتي: لن يحدد بطل الموسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "عندما كنت مدربًا لبرشلونة وبايرن ميونخ، كان الذهاب إلى أولد ترافورد بمثابة مناسبة خاصة، هذه مباراة مهمة لجماهيرنا ولكنها ليست نهائي، فلن تحدد بطل الموسم، حيث ما يزال هناك 30 مباراة أخرى".وعن جودة مانشستر يونايتد، علق: "مع اختلاف المدربين، دائمًا ما يبقى اليونايتد خصم صعب، نعرف الجودة التي يتمتع بها، وسيبقى الوضع كذلك دائمًا، هناك تنافس جيد، ولم تحدث مشاكل كبرى في المواسم الثمانية التي تواجدت بها هنا (بين الناديين)، فزنا بمباريات وخسرنا أخرى".

وأضاف: "أريد مشاهدة عقليتنا في أولد ترافورد، حققنا العديد من الانتصارات والأمر لا يتعلق بالفوز الآن، ولكن أريد مشاهدة فريقي في سيناريوهات كبيرة مثل تلك المباراة، علينا اللعب بالأسلوب الصحيح".

وتابع: "اليونايتد يمثل تحد هائل دائمًا، يمكن الإجابة عن المرشحين للفوز باللقب قبل نهاية الموسم ب9 جولات، وليس في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول".

كما تحدث عن أندريه أونانا، حارس اليونايتد: "هو لاعب استثنائي، كل لاعب يحتاج للوقت للتأقلم في البريميرليج، هناك من ينجح في تحقيق ذلك سريعًا، ولكن لدي نظره إيجابية تجاهه، نأمل أن لا يلعب مثل نهائي دوري الأبطال، وأن ننجح في التفوق عليه".

وواصل: "قبل المباريات دائمًا ما أحترم أفضل اللاعبين الذين نواجههم، ومشاهدة نقاط القوة لديهم وليس نقاط الضعف، أنقذ (أونانا) ركلة جزاء في آخر دقيقة ليساعد فريقه في البقاء بسباق التأهل (في دوري الأبطال) وهذه دفعة معنوية كبيرة له ولهم".

وتطرق لجاك جريليش: "كانت خطتنا أن يشارك في سويسرا (أمام يونج بويز) ويقاتل من أجل الفريق في كل مباراة، نحتاج إليه ولكل لاعب، أنا سعيد بالمستوى الذي قدمه".

