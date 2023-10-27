شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح عقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال "بيدرو سانتشيث" القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الجمعة، إن مجلس الاتحاد الأوروبي قبل الاقتراح الإسباني بعقد مؤتمر للسلام في غضون ستة أشهر، بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وتتولى مدريد الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام الجاري.

تصريحات الرئيس "ماكرون" عن غزة

قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بعد قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن عدة دول أوروبية تتطلع إلى بناء "تحالف إنساني" فيما يتعلق بغزة. وهناك محادثات تجري مع قبرص واليونان بشأن هذا الأمر.

وأضاف: "قبرص يمكن أن تكون بمثابة قاعدة للعمليات الإنسانية". و"يجب علينا أيضا أن ننظر إلى محاولة التوصل إلى فترات هدنة لمساعدة الوضع الإنساني". وأكد أن "الهدنة الإنسانية في غزة ستكون مفيدة".

كما وضح: "نتطلع إلى بناء تحالف إنساني بشأن غزة في محادثات مع قبرص واليونان حول هذا الأمر".