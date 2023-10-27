شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعزز قواتها في الشرق الأوسط بـ900 جندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية وصلت إلى الشرق الأوسط أو في طريقها إلى هناك، لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين في ظل تصاعد الهجمات في المنطقة.

وأشار البريجادير جنرال باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين، إلى أن قوات التحالف والولايات المتحدة تعرضت للهجوم 12 مرة على الأقل في العراق و4 مرات في سوريا خلال الأسبوع المنصرم.

وأصيب 21 من القوات الامريكية بإصابات طفيفة، وكانت إصابة معظمهم في الرأس.

وقال رايدر إن القوات الأمريكية استُهدفت يوم الخميس في العراق لكن الهجوم باء بالفشل.

وأضاف: "ليست لديّ معلومات إضافية محددة لأقدمها لكم من هنا فيما يتعلق بالجماعات المعينة التي أعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة عسكريين أمريكيين.

إمكان إجلاء عائلات العسكريين

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن الجيش الأمريكي يتخذ إجراءات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الهجمات، مع ترك الباب مفتوحًا أمام إمكان إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر.

ويقول المسؤولون إن الإجراءات تشمل زيادة الدوريات العسكرية الأمريكية، وتقييد الوصول إلى منشآت القواعد وتعزيز جمع معلومات المخابرات، من خلال وسائل منها الطائرات المسيرة وعمليات المراقبة الأخرى.

ويقول المسؤولون إن الولايات المتحدة تعمل أيضًا على تعزيز المراقبة من أبراج الحراسة على منشآتها العسكرية، وزيادة الأمن عند نقاط الوصول إلى القواعد، وتكثيف العمليات لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ والقذائف القادمة المحتملة.

وترتبط عمليات النشر الأخيرة للقوات الأمريكية بخطط الولايات المتحدة لنشر نظام (ثاد) للدفاع الصاروخي وبطاريات صواريخ باتريوت.