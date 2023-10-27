رئيسة المفوضية الأوروبية: نخشى المخاطر الإقليمية جراء صراع إسرائيل مع حماس.. وهناك حاجة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفك الحصار المفروض من قبل إسرائيل.

وبينت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع تزايد القصف وإطلاق النار المتبادل بين الأطراف.

وأفادت بأنه ينبغي على كافة الأطراف السماح بمرور المساعدات الإنسانية لمعالجة الجرحى والمصابين، مع التأكيد عل أهمية عدم اتساع الصراع الإقليمي.