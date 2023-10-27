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رئيسة المفوضية الأوروبية: نخشى المخاطر الإقليمية جراء صراع إسرائيل مع حماس.. وهناك حاجة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفك الحصار المفروض من قبل إسرائيل.

وبينت أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع تزايد القصف وإطلاق النار المتبادل بين الأطراف.

وأفادت بأنه ينبغي على كافة الأطراف السماح بمرور المساعدات الإنسانية لمعالجة الجرحى والمصابين، مع التأكيد عل أهمية عدم اتساع الصراع الإقليمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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