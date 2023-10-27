ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7326 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي إلى 7326 شهيداً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن من بين الشهداء 3038 طفلاً و1726 سيدة، لافتة النظر إلى أن عدد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة اقترب من 2000، وأن الوضع الصحي في المستشفيات كارثي، في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.