قتلى في إعصار أوتيس بالمكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي ما لا يقل عن 27 شخصا حتفهم إثر إعصار مدمر ضرب الساحل الغربي للمكسيك. وقالت وزيرة الأمن المكسيكية روزا إيسيلا رودريجيز إنه لا يزال هناك أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وتسبب إعصار أوتيس في أضرار جسيمة بمنتجع أكابولكو الساحلي الشهير. وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي:" ما حدث في أكابولكو كارثة".

ويجري الآن إنشاء جسر جوي لتوفير المواد الغذائية للسكان. وضرب الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، أعلى درجة على مقياس سافير-سيمبسون، الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر، الأربعاء بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي الشهير، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها حوالي 270 كيلومترا في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 330 كيلومترا في الساعة.