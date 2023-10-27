حسن فضل الله: المقاومة في لبنان تدير معركتها بدقة وحكمة وشجاعة

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، أن "المعركة التي نخوضها على الحدود مع العدو الاسرائيلي بمقدار ما هي دفاع عن البلد لحمايته من الأخطار المحدقة به، فإنها أيضاً هي معركة لإفهام هذا العدو أن يده الملطخة بدماء الأطفال في غزة ليست مطلقة في هذا الزمن".

ولفت فضل الله، خلال تشييع أحد عناصر "حزب الله في بلدة عيناثا الجنوبية، الى أن "شهداءنا الذين قضوا في هذه المعركة رسموا الطريق إلى القدس بدمائهم باعتبارها رمز حرية الأمة وكرامتها وعيشها المستقر، فمنذ أن احتلها الصهاينة والأمة ونحن منها تدفع الأثمان الغالية، واليوم علينا جميعاً على مستوى الأمة أن نعمل كي لا نسمح للعدو بتكرار تجارب الماضي بالاستفراد بكل جبهة أو منطقة على حدا".

وشدد على أننا "معنيين بالمباشر بما يحدث في غزة، مع العلم أن العدو لم يتعلم من تجاربه خصوصاً في تموز 2006، وعليه أن يدرك أن حساباته خاطئة، وهو ومعه الإدارة الأميركية عليهما أن لا يخطئا مرة أخرى في تقدير الحسابات، وهذه الإدارة ومن معها تحاول معرفة خيارات المقاومة في لبنان وتستعمل طرقاً عديدة بالترهيب والتهويل والرسائل المتنوعة من أجل إراحة العدو على الجبهة الشمالية".

وأشار الى أن "المقاومة في لبنان تدير معركتها بدقة وحكمة وشجاعة، وتقوم بتكليفها بمعزل عن أي اعتبارات لا ترتبط بطبيعة المعركة ومقتضياتها، ووفق ما تراه المقاومة من مصلحة لبلدها وعلى رأس هذه المصلحة منع العدو من تحقيق أهدافه في غزة، لأن ذلك سيشكل خطراً جسيماً على بلدنا والمنطقة".

وأضاف "لا مجال هنا للحيادية والرمادية والانتظار كي ينتهي العدو من مخططه ليأتي لاحقاً إلى لبنان".