وقفة لنقابات عمالية فلسطينية ولبنانية في صيدا دعما لغزة

نظم اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان ونقابة العمال الزارعيين في لبنان، وقفة تضامنية مع غزة في مدينة صيدا، ورفع المعتصمون أعلام فلسطين ولبنان وشعارات منددة بالمجازر التي ارتكبها وما زال الجيش الإسرائيلي في فلسطين.

وأشار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، الى أننا "نذّكر الحكومات العربية أن فلسطين بلد عربي، وانها تستحق الوقوف إلى جانبها، ومن المعيب ومن غير الأخلاقي أن يُترك الشعب الفلسطيني وحيداً، وأن يكتفي البعض ببيانات الإدانة والاستنكار لما يجري. والمطلوب اجراءات تردع العدوان، وتضع حدًا لهذه المجازر وهذه الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

واكد سعد، أننا "على استعداد تام لمواجهة كل التحديات والمخاطر بكل ما أوتينا من قوة، ونعاهد شعبنا على حمايته من أي عدوان. كما نؤكد على الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى لا تذهب تضحيات وانتصارات ونضالات الشعب الفلسطيني سدى على مائدة التقاسم والتآمر الدولي على قضية بحجم القضية الفلسطينية".

وشدد على "وقوف صيدا وكل لبنان الى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة حتى نيل حقوقه الوطنية".