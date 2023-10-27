طوني فرنجية عرض مع وفد من "كهرباء قاديشا" سير العمل وتأكيد ضرورة الاهتمام بالموظفين

التقى النائب طوني فرنجية في دارته في زغرتا، وفدا من شركة "كهرباء قاديشا"، ضم مديرها عبد الرحمن المواس، عضو مجلس الإدارة كريم سابا، المدير المالي بيار زيادة، رؤساء المصالح بالإضافة الى رئيس نقابة كهرباء قاديشا وسيم أسعد وأعضاء النقابة.

واطلع فرنجية، من مواس والوفد المرافق، على "سير العمل في الشركة في ظل الظروف الضاغطة التي تمر فيها البلاد، وعلى الخطط التي تتبعها المؤسسة لضمان استمراريتها واستمرارية خدماتها بالحد الادنى".

وأكد المجتمعون، على "ضرورة إعطاء القطاع العام والمؤسسات التي تقدم الخدمات للمواطنين والتي تعاني بسبب الظروف الحالية، عناية خاصة حتى تتمكن من الصمود ومن تطوير نفسها في المرحلة المقبلة، التي لا بد من وضع البلد خلالها على سكة التعافي".

وجدوا "التضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة، وتأكيد على ضرورة الوحدة والتواصل بين مختلف اللبنانييين صونا للمصلحة الوطنية اللبنانية".