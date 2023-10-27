"حزب الله": هاجمنا بالصواريخ الموجهة مواقع رويسات العلم والسماقة وزبدين في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية هاجموا عصر يوم الجمعة الواقع في 27-10-‌‏2023 بالصواريخ الموجهة مواقع رويسات العلم ، السماقة وزبدين في ‏مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة."‏

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