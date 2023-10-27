رعد: ما نشهده من العدو في غزة هو نزع موت وليس مؤشر حياة ولذلك استبشروا أن النصر آت وقريب

أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إلى أنّ "العدو الصهيوني الذي يحتل فلسطين ويعمل على ابادة غزة ، وعلى تدمير احيائها، وبيوتها، ومتاجرها ومستشفياتها ومدارسها، ويعمل على قتل اطفالها ونسائها وانسانها ومدنييها، هذا العدو لا يستحق ان يكون بين الناس وبين البشر، وكيانه لا يستحق ان يكون عضوا في الامم المتحدة، وثمة جريمة ترتكب بحق الانسانية حين يبقى هذا الكيان عضوا في هيئة الامم المتحدة، يجب ان يخرج ويجب ان تسقط شرعيته".

وخلال تشييع "حزب الله" ثلاثة من عناصره وهم: حسين محمد علي حريري، محمود احمد درويش وطه حسين طه في النبطية، لفت إلى أنّ "ما نشهده من العدو اليوم في غزة، هو نزع موت وليس مؤشر حياة ولذلك استبشروا ايها الاهل والاخوات والاباء ان النصر آت وقريب وما نفعله اليوم في مقاومتنا الاسلامية نصرة لغزة هو في الحقيقة دفاع عن شعبنا ودفاع عن بلدنا، وحماية لأمننا، هو تدريع لبلدنا من ان يستخف او ان يتطاول عليه عدو، وقد فقد اعصابه وجن جنونه ، ولا ندري ان كان يتصرف بدعم وبتوجيه او لا ينتبه لا توجيه ولا لدعم بل يتحرك بفعل غريزته المتوحشة التي تحرك وتنظم كل اهدافه والسقوف التي رسمها تبين كم هو فاقد لاعصابه".

ولفت رعد إلى "أننا في مرحلة كشفنا فيها كل الزيف عن الصورة المهابة والمتفوقة للاسرائيلي وفضحناه، فبدا اليوم على حقيقته، هو وحش كاسر متحول يعيش بين الناس، لا مكان له، لا في ارضنا ولا في منطقتنا، ومن يحبه ويحتضنه ويرعاه فليأخذه حيث يريد، لكن لا مكان للعيش مع الصهاينة في منطقتنا ، هذا ما نستخلصه مما يجري من حرب ابادة يمارسها العدو الصهيوني في غزة".

ووجه تحية "لابطالنا على الثغور الذين يحموننا ويحمون بلدنا ويحمون دولتنا ويحمون حتى الثرثارين الذين ينتظرون من الغرب ان يأتيهم بالمساعدات وبالنعيم وبالسطلة وبالدعم، نحن نقول في هذه اللحظة تعالوا نستجمع موقفنا الوطني من اجل ان نجعل بلدنا قادرا على مواجهة الصعاب، نحن نتحمل مسؤوليتنا من اجل الدفاع عن وطننا وعلى الجميع ان يشاركنا في تحمل المسؤولية من اجل ان ننهض بدولة محترمة تليق باللبنانيين وتليق بكرامة اللبنانيين وتستجيب لحقوق اللبنانيين وترعى مصالحهم، دعوتنا مفتوحة للجميع ونراهن على المخلصين الذين يشاركوننا هذا الهم" .