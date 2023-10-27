لحود: أدعو إلى عدم محاولة ادخال منتجات غير لبنانية فعلينا المحافظة على المنتج المحلي

قام رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، بجولة تفقدية في سوق الخضار في الفرزل، برفقة مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، ورئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان.

وجال إبراهيم على المؤسسات متفقداً أوضاعها ومستمعاً من أصحابها على المشاكل والتحديات التي يواجهونها، واستمع المطران ابراهيم والمدير العام لحود الى شكاوى عديدة عن تدني اسعار الخضار والفواكه في وقت الكلفة فيه مرتفعة.

بدوره، ذكر إبراهيم أنّ "هذا السوق الكبير في الفرزل هو عصب من الأعصاب الرئيسية التي تتغذى منها معظم المناطق اللبنانية، لذلك دوركم مهم جداً، دوركم لا يقتصر فقط على البيع والشراء، هذا الدور أشمل بكثير ويبدأ من تحضير الأرض، إلى الزرع، ثم انتظار الزرع، ثم القطاف والتوزيع. إنها عملية كبيرة جداً تقومون بها من اجل الوطن ومن اجل ذاتكم لكي تستفيد كل عائلة من هذا السوق وتعيش بكرامتها".

من جانبه، لفت مدير عام وزارة الزراعة إلى أنّه "من الفرزل أحيي الأجهزة العسكرية والأمنية والقضاء اللبناني الذين يواكبوننا كوزارة زراعة بموضوع حماية المنتج المحلي"، كاشفًا أنّ "في هذه الحملة ضبطنا عدة منتجات غير لبنانية، والقضاء اللبناني يساعدنا في هذا المجال من خلال توزيع المنتوجات المضبوطة الى المؤسسات الخيرية والمياتم".

ودعا إلى "عدم محاولة ادخال منتجات غير لبنانية، علينا المحافظة على المنتج المحلي، فالمزارع اصبح يدفع بالدولار اسعار الأدوية والأسمدة والبذار في الإنتاج النباتي، ويدفع بالدولار ايضًا ثمن الأعلاف والأدوية البيطرية في الإنتاج الحيواني، ونحن اليوم في موسم الحصاد فاذا لم يستطيع المزارع ان يربح، لن يستطيع اعالة عائلته وبالتالي لن يستطيع تحقيق التنمية الريفية وخاصة في المناطق الزراعية".