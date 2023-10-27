تجمع موزعي الطحين في الجنوب: الطحين متوافر ويوجد مخزون وبواخر القمح تبحر الى لبنان

أشار تجمع موزعي الطحين في الجنوب، في بيان، الى انه "في اليومين الأخيرين دأب البعض على إصدار بيانات وتصريحات تثير الهلع وتحذر من نقص الطحين والحصار البحري وتهول على الشعب اللبناني عموما والجنوبي خصوصا، بإنقطاع مادة الطحين ومحاصرة البوارج وغيرها في المحاولات لخلق ضغط على بيئة المقاومة وشعبها".
وطمأن التجمع، أن "هذه التصريحات والتهويلات لا اساس لها، وكما في السابق كان الهدف رفع الدعم عن الطحين لصالح البعض، واليوم يدعون الى رفع الضريبة عن الطحين المستورد لغاية ومصالح فئوية"، مؤكداً أنه "حتى اللحظة الطحين متوافر ويوجد مخزون، والبواخر تبحر الى لبنان وليس هناك من داع لكل هذه الحرب النفسية والشائعات المغرضة التي لا تخدم الا العدو الصهيوني. حما الله لبنان وشعبه ومقاومته".
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