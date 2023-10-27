دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الإعلام والإتصالات، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، شؤون المهجرين، حقوق الإنسان المرأه والطفل البيئة، إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 31 تشرين الاول 2023، وذلك لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ الوطنية لتعزيز الجهوزية لمواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا اللجان النيابية إلى جلسة الثلاثاء لمناقشة الحكومة في خطة الطوارئ لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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