أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تعرّض أطراف الهبارية وعين جرفا لقصف إسرائيلي دون الابلاغ عن إصابات. ولفت مراسل "النشرة" في الجنوب إلى وجود "طيران حربي إسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق مدينة بنت جبيل".

كانت هذه تفاصيل خبر تعرّض أطراف الهبارية وعين جرفا لقصف إسرائيلي وتحليق للطيران الإسرائيلي فوق بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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