البنتاغون: لا نريد دخول صراع مع إيران ونأمل أن توقف الهجمات على قواتنا في العراق وسوريا

أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) باتريك رايدر، في تصريح لشبكة "MSNBC"، أنّ "الضربات التي نفذناها في سوريا كانت للدفاع عن النفس وكانت دقيقة للغاية".

ولفت إلى "أننا لا نريد دخول صراع مع إيران ونأمل أن توقف الهجمات على قواتنا في العراق وسوريا"، موضحًا أنّ "تركيزنا ينصب على ضمان ألّا يتحول الوضع بين إسرائيل وحماس لصراع إقليمي أوسع".

بدوره، ذكر منسّق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات في نفس الصدد، أنّ "قواتنا ومنشآتنا في سوريا تعرّضت لهجمات صاروخية من جماعات مدعومة من إيران، ونفذنا ضربات دفاعا عن النفس"، مؤكدًا الاستعداد "للقيام بما يجب لحماية أنفسنا إذا قررت إيران الرد".