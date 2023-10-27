"حماس": تصريحات الاحتلال حول استخدامنا مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية ادعاءات كاذبة ننفيها بشكل قطعي

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، أنّ "تصريحات الاحتلال حول استخدامنا مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية ادعاءات كاذبة ننفيها بشكل قطعي"

بدوره، ذكر الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، في تصريح لقناة "الجزيرة" بعد ادعاءات إسرائيلية حول مستشفيات غزة، أنّ "العدو الصهيوني يحاول أن يُقدّم رواية كاذبة لرفع معنويات جيشه".

ولفت إلى أنّ "هذه دعاية مضللة وكاذبة وجميع قيادات حماس في بيوتهم وليسوا في المستشفيات"، موضحًا أنّ "الاحتلال يقتل الأطفال والنساء دون تمييز والمقاومة ما تزال تدير المعركة بقوة"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال يدمر البنية التحتية في قطاع غزة وعلى رأسها المنازل والمستشفيات".

وفي وقت سابق، ادعى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أنّ "هناك وقودًا في المستشفيات في غزة و"حماس" تستخدمه لبناها التحتية".

ولفت، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، إلى أنّ "أسفل مستشفى الشفاء توجد أنفاق تستخدمه "حماس" كدرع واق"، مشيرًا إلى أنّ "حماس تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير".

وزعم هاغاري أنّ "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".