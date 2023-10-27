إسرائيل تزعم وجود قيادة حمــ ــاس أسفل مستشفى الشفاء في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مستشفى الشفاء في قطاع غزة "يضم مباني تستخدمها حركة حماس كمراكز قيادة وسيطرة"، مضيفا أن أسفل المستشفى "توجد أنفاق يستخدمها المخربون كدرع واق".

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء في غزة".

وأضاف أن "حركة حماس تستخدم المدنيين الأبرياء في غزة دروعا بشرية".

وأشار إلى أن حركة حماس "تستخدم المستشفيات لإطلاق صواريخها من تحت الأرض."

ولفت المتحدث إلى أن "هناك وقود في المستشفيات في غزة، وحماس تستخدمه لبناها التحتية"، مؤكدًا أن الحركة "تستخدم هذا مستشفى الشفاء كدرع واق ولديها أنفاق تحته".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حركة حماس "تسرق الوقود من الأونروا وتستخدم المتوفر منه في المستشفيات للتدمير، فإن لديهم مخزون كبير من الوقود يستخدمونه لحاجتهم فقط".

وكانت مستشفى الشفاء، وهي أحد أكبر المراكز الطبية في قطاع غزة، قد تلقت خلال الأيام الماضية تهديدات من الاحتلال بسرعة إخلاء المبنى من الجرحى والنازحين تمهيدًا لاستهدافها، لكن الأطقم الطبية رفضت التهديدات والخروج من المستشفى.