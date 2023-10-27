شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة مهاجرين في إطلاق نار على الحدود الصربية- المجرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغراد- أ.ف.ب

قتل ثلاثة مهاجرين وجرح رابع في إطلاق نار وقع، الجمعة، قرب الحدود بين صربيا والمجر على ما ذكر التلفزيون الصربي الرسمي «آر تي إس».

ووقع إطلاق النار في مزرعة مهجورة قرب بلدة هورغوس الحدودية غالباً ما يلجأ إليها المهاجرون الذين يحاولون دخول المجر العضو في الاتحاد الأوروبي على ما أوضح التلفزيون.

وأرسلت تعزيزات كبيرة للشرطة إلى المنطقة التي سجلت فيها في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عصابات مهربين ومهاجرين أدت إلى سقوط قتلى أحياناً.

ولم تنشر الشرطة على الفور بياناً بشأن حادث، الجمعة. وتقع صربيا على «طريق البلقان» التي سلكها مئات آلاف الفارين من النزاعات والفقر في إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط محاولين بلوغ دول الاتحاد الأوروبي خلال موجة الهجرة الكبيرة في عامي 2015 و2016.

وبعد إغلاق هذه الطريق رسمياً في 2016، يواصل مهاجرون استخدامها، لكن بأعداد أقل بكثير. وفي أيلول/سبتمبر، أوقف نحو 400 مهاجر شمالي صربيا ونقلوا إلى مراكز إيواء.