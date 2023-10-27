شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: العملات المشفرة لا تشكل «معظم تمويل» الجماعات الإرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قال والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إن العملات المشفرة لا تشكل معظم تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها ممن يرغبون في نقل الأموال بشكل غير مشروع.

وأضاف أدييمو خلال فعالية في لندن «اليوم، أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الأغلبية العظمى من طرق تمويل هذه الجماعات».

وتابع «الشيء الذي سنفعله هو منع الأمر من أن يصبح الطريقة التي يتم بها تمويلها في المستقبل من خلال اتخاذ إجراءات الآن».

وأضاف أدييمو «حيثما نرى هذه الأشياء تستخدم لمساعدة الإرهابيين أو غيرهم على إخفاء أموالهم، فسنلاحقها».