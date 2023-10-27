شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون عن لقاء أوربان وبوتين: يجب ألا يؤدي إلى «إضعاف» الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- أ.ف.ب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أنّه لا ينوي «الحكم» على اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، لكنّه شدّد على أنّ ذلك يجب ألا «يُضعف» الاتحاد الأوروبي في إطار دعمه لأوكرانيا.

وقال ماكرون بعد قمة أوروبية في بروكسل: «ليس علينا أبداً أن نمنع رئيس دولة أو حكومة من لقاء هذا الزعيم أو ذاك».

وأضاف: «هذا لا يصدمني أبداً»، في إشارة إلى اللقاء الذي جرى في بكين منتصف تشرين الأول/ أكتوبر بين أوربان وبوتين.

وتابع: «ما أطلبه هو ألا تُستخدم هذه الاتصالات الثنائية للتفاوض على أمور من شأنها أن تُضعف وحدتنا في ظلّ الموقف الذي نعتمده تجاه روسيا».

وعند وصوله إلى بروكسل، الخميس، تحدث رئيس الوزراء المجري بفخر عن هذه العلاقة الثنائية، وذلك بعدما أثار غضب قادة الاتحاد الأوروبي بلقائه بوتين. وقال أوربان: «نبقي كلّ خطوط الاتصال مفتوحة أمام الروس. وإلا لن تكون هناك فرصة للسلام». وأضاف: «هذه استراتيجية. لذا نحن فخورون بها».

وكانت المجر قد وافقت على جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب عمليتها على أوكرانيا. غير أنّ أوربان حاول التخفيف من حدّة بعضها، وحصل على إعفاءات مع تبنيه موقفاً تصالحياً تجاه روسيا، التي لا تزال مصدراً رئيسياً لحاجات بلاده من الطاقة.