انت الان تتابع خبر هجوم إسرائيلي عنيف على مناطق عدة جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل الاعلام، أن "الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية على محيط اللبونة قرب بلدة الناقورة (القطاع الغربي)".

كما قصفت القوات الإسرائيلية على محيط بلدة الهبارية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية محيط بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان (القطاع الشرقي)".



ولفتت إلى "إطلاق دفعة صواريخ من منطقة العرقوب في القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل في وقت سابق".

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، استهداف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة المناسبة والصواريخ الموجهة".

وتشهد الحدود منذ أكثر من أسبوعين، تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر.

