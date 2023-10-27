انت الان تتابع خبر انقطاع شبكة الاتصالات.. هجمات إسرائيلية "غير مسبوقة" على غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل إعلام، أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية تواصل منذ نصف ساعة، عملية قصف مكثف وضخم على عدة مناطق، ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

وبين، أن "الهجوم الإسرائيلي تسبب بانقطاع الاتصالات والانترنت في قطاع غزة".



وقال الجيش الإسرائيلي، إن "القصف الكبير الجاري الآن على غزة مرحلة جديدة في الحرب على القطاع".