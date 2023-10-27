شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعد بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة قبل الشتاء الثاني من حربها ضد روسيا.

وفي إعلان مشترك، وعد الاتحاد الأوروبي أيضا بتسليم أوكرانيا مولدات طاقة إضافية ومحطات تدفئة متنقلة.

دعم سخي

جاء في الإعلان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم دعم قوي لأوكرانيا وشعبها مهما طال الأمد.

وطلب الزعماء من منسق شؤون السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إجراء محادثات مع أوكرانيا بشأن التزامات أمنية محتملة طويلة الأجل.

وكان بوريل قد اقترح جمع ما مجموعه 20 مليار يورو للمساعدات العسكرية من عام 2024 حتى نهاية عام 2027، إضافة إلى 50 مليار يورو لدعم الميزانية.

كما أيد زعماء الاتحاد الأوروبي العمل على اقتراح تشريعي بشأن كيفية استخدام الإيرادات من إدارة الأصول الروسية المجمدة في التكتل لإعادة إعمار أوكرانيا.