شكرا لقرائتكم خبر عن تين هاج يكشف حالة كاسيميرو قبل مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالكشف حالة لاعب الفريق كاسيميرو قبل مواجهة مانشستر سيتي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره مانشستر سيتي، في ديربي مانشستر، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكشف تين هاج عن موقف اللاعب من المشاركة: كان آرون يتدرب اليوم، وكاسيميرو في سباق مع الزمن، وليس جاهزًا بنسبة 100 في المائة.

وتابع عن المباراة: يجب أن يتم التعاون، لكننا أظهرنا هذا الأسبوع بعض الأمثلة حيث يوجد الكثير من المواقف التي لدينا فيها زيادة في الضغط، والذهاب تجاه مرمى الخصم ولا نسجل أو حتى نسدد على المرمى.

واختتم: ليس لدينا الوقت لتدريب هذا، فنحن نقدم بعض التدريب وأنا مقتنع بجودة لاعبينا بأنهم سيذهبون ويسجلون المزيد من الأهداف.