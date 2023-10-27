التلفزيون الفلسطيني يُؤكد: غزة تشهد قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد "قطاع غزة" قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا مُنذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مُنذ 7 أكتوبر الجاري، حسبما أفاد "التلفزيون الفلسطيني"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وكثفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي" غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.

عاجل| الأمم المتحدة: قطاع غزة سيتكبد وابلاً غير مسبوق من المآسي

أعلنت "الأمم المتحدة"، أن قطاع غزة سيتكبد وابلاً غير مسبوق من المآسي، في أعقاب قصف الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

وانطلقت رشقات صاروخية ثقيلة ومتتالية انطلقت من غزة نحو مُحيط "تل أبيب" وأسدود وعسقلان ووسط فلسطين المُحتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في أنباء عاجلة، مساء اليوم الجمعة.

فيما قصفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي" قصفًا عنيفًا على شمالي قطاع غزة

كما استهدفت غارة إسرائيلية حي الزيتون جنوب شرق غزة.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة "غوش دان" و"شفيلا" والوسط.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أفادت بانقطاع الاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في قطاع غزة مع موجة قصف عنيفة غير مسبوقة.

وواصل طيران الاحتلال القصف الأعنف على عدة مناطق في قطاع غزة.