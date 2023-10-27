الاتحاد الأوروبي يُخفق في الاتفاق على برنامج مساعدات لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أخفقت "قمة الاتحاد الأوروبي"، في الاتفاق على برنامج مساعدات لأوكرانيا، فقررت استخدام عائدات الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم كييف، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مؤتمر صحفي عقب القمة، اليوم الجمعة، أن برنامج المساعدات لأوكرانيا سيظل "أولوية مجتمعية".

وأضاف: "اتفق الزعماء على استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة، وفي المقام الأول عائداتها، لدعم أوكرانيا. وأكدت القمة أن مساعدة أوكرانيا تظل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وفي ما يتعلق ببرنامج المساعدات الذي وُعِدت به أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى أربع سنوات، والذي تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساهمات جديدة له من ميزانية الاتحاد، قال ميشيل: "كانت هناك مناقشة الميزانية ووضع اللمسات النهائية عليها".

ووفقًا للمصادر، تمت إعاقة فكرة تخصيص مساهمات إضافية في الميزانية لأوكرانيا من دول الاتحاد الأوروبي، من قبل بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

الاتحاد الأوروبي يُعلن اختفاء أوكرانيا من نشرات الأخبار

أعلن مفوض الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي، "جوزيب بوريل"، بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج أن أوكرانيا "اختفت من نشرات الأخبار، ولكن ليس من الواقع"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الإثنين.

وأشار بوريل إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا قضايا تقديم ضمانات أمنية لكييف على المدى المتوسط ​​والطويل.

وأضاف أن وزراء الخارجية في دول الاتحاد سينتظرون توصيات قمة الاتحاد الأوروبي المتوقعة هذا الأسبوع من أجل "المضي قدما في مسألة إنشاء صندوق خاص لأوكرانيا ضمن صندوق السلام الأوروبي".

وأعلن بوريل في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي خصص منذ العام الماضي 80 مليار يورو لدعم أوكرانيا، ويتم إنفاق هذا المبلغ أيضا على المساعدات العسكرية.