هجوم جديد يستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (د ب أ)

جددت "المقاومة الاسلامية" في العراق، اليوم الجمعة، قصف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار 120 كم غربي بغداد.

وقالت في بيان إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق استهدفوا قاعدة أمريكية /عين الأسد/ غربي العراق بطائرة مسيّرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر".

ومنذ أسبوع شنت المقاومة الاسلامية في العراق أكثر من 12 عملية، استهدفت مقار للجيش الأمريكي في قواعد عسكرية عراقية في "عين الأسد" في محافظة الأنبار، و"تحرير" في محافظة أربيل، فكتوريا في مطار بغداد الدولي.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا اليوم الجمعة الحكومة العراقية والبرلمان إلى العمل على إغلاق السفارة الأمريكية في العراق، بسبب دعم أمريكا للاحتلال الإسرائيلي في الحرب على قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع.