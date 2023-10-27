قصف عنيف ومتواصل على غزة.. تقارير إسرائيلية: بدء الهجوم البري

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن القوات الجوية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة ومتواصلة على قطاع غزة، وسط تقارير إسرائيلية ببدء الهجوم البري، في ظل انقطاع خدمات الاتصالات بشكل كامل.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل وافقت على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية فى غزة لساعات وربما أيام.