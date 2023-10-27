رئيس وزراء بريطاني أسبق يعود لمهنته الأصلية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إنه سينضم إلى محطة "جي.بي نيوز" التلفزيونية، ليضيف لخبرته عملا إعلاميا آخر إلى جانب عمله ككاتب عمود في صحيفة "ديلي ميل".

وكتب جونسون، على منصة إكس "سأقدم لهذه القناة التلفزيونية الجديدة المهمة وجهات نظري الصريحة حول كل شيء... وكيف نواجه كل هذه التحديات، والفرص الهائلة التي تنتظرنا".

وذكرت "جي.بي نيوز" أن جونسون سيعمل كمقدم وصانع برامج ومعلق بداية من أوائل 2024 وسيلعب دورا رئيسيا في تغطية الانتخابات المقبلة في بريطانيا، والمتوقعة العام المقبل، وكذلك انتخابات الولايات المتحدة.

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون

وانطلقت القناة التلفزيونية في 2021 بمزيج من الأخبار والآراء والتحليلات التي تشبه الشبكات الأميركية، مثل "فوكس نيوز"، أكثر من نظيراتها البريطانية.

تولى جونسون، الذي كان الزعيم السياسي الرئيسي وراء حركة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عمله رئيسا للوزراء في 2019 وفاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت في وقت لاحق من ذلك العام. لكنه استقال في 2022 بعد أن خسر دعم الكثير من نواب حزبه المحافظ.

بدأ جونسون، الذي عمل صحفيا قبل دخوله عالم السياسة، كتابة أعمدة لصحيفة "ديلي ميل" في يونيو الماضي.