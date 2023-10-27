غزة تحترق| الاحتلال الإسرائيلي يقصف القطاع بالطائرات والمدفعية والبوارج البحرية (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، بالمُقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددًا من الشهداء والمُصابين، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الجمعة.

ونتيجة للقصف العنيف والقوي الذي يُنفذه "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، انقطعت الكهرباء وخدمات الانترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلاً عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

من جانبه قال التلفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا مُنذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مُنذ 7 أكتوبر الجاري.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.

عاجل| حماس تُوجه نداءً عاجلًا للشعب الفلسطيني بعد القصف العنيف على غزة

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" نداءً عاجلًا إلى أبناء "الشعب الفلسطيني" في الضفة الغربية إلى الخروج الآن في تظاهرات والاشتباك مع العدو في كل النقاط نصرة لغزة ومُقاومتها، قائلة "وليعلو صوت التكبير والرصاص والله أكبر ولله الحمد".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت.

كما أكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الانترنت.