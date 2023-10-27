عاجل| جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنوسع عملياتنا البرية في غزة الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانييل هاغاري"، أن القوات البرية ستُوسع نشاطها البري هذه الليلة في قطاع غزة، وسط الضربات الجوية المُكثفة التي تستهدف القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وقال هاغاري أيضًا إن قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى.

وتعليقًا على التقارير التي تحدثت عن تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “أقترح عدم التطرق إلى الشائعات”.

واعتبر أن هذه الأنباء "إرهاب نفسي على مواطني دولة إسرائيل"، مضيفًا أن "أي معلومات موثوقة وذات صلة سيتم تقديمها للعائلات أولا وبعد ذلك سنبلغ الجمهور بها".

وتشن الطائرات الإسرائيلية الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

في القوت نفسه، أعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال"، انقطاع كل خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية.

التلفزيون الفلسطيني يُؤكد: غزة تشهد قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا

يشهد "قطاع غزة" قصفًا هو الأعنف برًا وبحرًا وجوًا مُنذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي مُنذ 7 أكتوبر الجاري، حسبما أفاد "التلفزيون الفلسطيني"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وكثفت "قوات الاحتلال الإسرائيلي" غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الجمعة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.

وذكر مرصد "نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.