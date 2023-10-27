أول تعليق من رئيس الوزراء الفلسطيني على أحداث غزة الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ‎رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد أشتية"، أن ما يجري في غزة الآن هو تحضير لعملية برية، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

ودعا أشتية، العالم الحر بأن يرفع صوته ضد إسرائيل وعدوانها على الفلسطينيين.

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أنه لا يُوجد مجال للتشكيك في أعداد الشهداء.

وتقوم "قوات الاحتلال الإسرائيلي" بقصف بري وجوي وبحري على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تزامنًا مع انقطاع الاتصال بأكثر من مليوني فلسطيني.

عاجل| دبابات الاحتلال الإسرائيلي تتحرك على طول الحدود شمال غزة

تحركت "دبابات إسرائيلية" على طول الحدود الشمالية للقطاع وسط هجمات غير مسبوقة من قِبل جيش الاحتلال، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر محلية في غزة، أن دبابات إسرائيلية تقدمت نحو غزة من محور بيت حانون شمالي القطاع.

وأضافت أنه سُمع أصوات اشتباكات مُسلحة على الحدود الشمالية لقطاع غزة.

ويُهاجم الجيش الإسرائيلي مناطق وسط غزة وحي الزيتون وشرق جباليا وشرق الشجاعية وبيت لاهيا شمال قطاع غزة ودير البلح جنوب القطاع.

عاجل| جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنوسع عملياتنا البرية في غزة الليلة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانييل هاغاري"، أن القوات البرية ستُوسع نشاطها البري هذه الليلة في قطاع غزة، وسط الضربات الجوية المُكثفة التي تستهدف القطاع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، مساء اليوم الجمعة.

وقال هاغاري أيضًا إن قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى.