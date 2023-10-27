إسرائيل تُعلن مصدر صاروخ استهدف مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "الخارجية الإسرائيلية"، أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي ضربت مصر "أطلقها الحوثيون من اليمن على تل أبيب"، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه "رصد تهديد جوي في منطقة البحر الأحمر"، لافتًا إلى أن "الموضوع لا يزال قيد التحقيق".

وأعلن الجيش المصري، سقوط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية صباح الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا.

إصابات في حادث طابا

وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لـ6 أفراد، وخروجهم من المستشفى بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

وأكد المتحدث العسكري المصري أن "الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية".

وبعد ساعات من الحادث الأول، أفادت مصادر أمنية مصرية، بسقوط مقذوف على مدينة نويبع في محافظة جنوب سيناء.

وقالت المصادر إن المقذوف سقط على أرض صحراء، مما أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية، ويجرى حاليا البحث وجمع المعلومات عن مصدر المقذوف.

وتقع طابا على رأس خليج العقبة على بعد 7 كيلومترات من مدينة إيلات الإسرائيلية، و220 كيلومترا من قطاع غزة.

وأكد مصدر سيادي مصري، أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد، وذلك بعد سقوط صاروخ استهدف مبنى إسعاف تابع لمستشفى طابا، موضحًا أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ ستكون كل الخيارات متاحة للتعامل معها.